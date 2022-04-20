الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي شامل لكل الخدمات الطبية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على فيسبوك، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في شموله كل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن التأمين الصحي الشامل يشمل توفير كل خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، مما يضمن توفير كل احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وبجودة عالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة “شامل”، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية. 

 

التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية التأمين الصحي الرعاية الصحية التأمين مشروع قومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

6 قرارات جديدة للحكومة خلال اجتماع اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟