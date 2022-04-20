«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي شامل لكل الخدمات الطبية

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على فيسبوك، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في شموله كل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن التأمين الصحي الشامل يشمل توفير كل خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى، مما يضمن توفير كل احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وبجودة عالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة “شامل”، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.