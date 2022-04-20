إخلاء سبيل «والد طفلة البلكونة» من سرايا النيابة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل صاحب فيديو محاولة إلقاء ابنته من البلكونة، بضمان محل إقامته، بعدما تأكد بأن الأب كان يساعد ابنته ويحاول إنقاذها قبل أن تلقي بنفسها من البلكونة.

جرى تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة"، وبمواجهته أشار إلى توبيخه نجلته لعدم تجهيزها وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لتوبيخها ما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وأنقذها بمعاونة بعض الجيران.