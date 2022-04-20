الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 20 شاباً والتفتيش على 130 منشأة بشمال سيناء

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 20 شاباً، منهم شابان “قادرون باختلاف” من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 142 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 18 شهادة قياس مستوى المهارة، و18 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، والقيام بحملتي تفتيش شامل، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت  يعمل بها 1260 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

التفتيش العمالي شهادة قياس مستوى المهارة وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء القطاع الخاص

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