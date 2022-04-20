موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19 اليوم على قناة الحياة

يبحث الكثير من متابعى مسلسل جزيرة غمام عن موعد الحلقة 19 من العمل الذى يشارك فى السباق الرمضانى الحالى بين مجموعة كبيرة من الأعمال الرمضانية.

موعد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19 و ذلك بعد النجاح الذى حققه العمل منذ انطلاق أولى حلقاته خلال السباق الرمضانى الحالى 2022 .

ويعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19 على شاشة قناة الحياة بشكل يومي خلال شهر رمضان الجارى وحصد المسلسل العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد لتناوله لحالة درامية جديدة أخرجت الطاقات التمثيلية لجميع المشاركين في بطولته.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

يعرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19 مساء اليوم على شاشة قناة الحياة فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ثم تعاد الحلقة 19 من مسلسل جزيرة غمام مرة اخرى فى تمام الساعة الثانية والربع صباحا على شاشة قناة الحياة

وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية قديمة، و يسلط الضوء على الحياة فى مصر قبل نحو ١٠٠ عام من الآن، وذلك من خلال قصة تدور حول جزيرة فى صعيد مصر، تحدث فيها جريمة قتل فتاة، بالتزامن مع وفاة شيخ الجزيرة وتركه ٣ أبناء خلفه يتصارعون فيما بينهم.

وخلال الأحداث أيضًا، تهبط مجموعة من «الغجر» للسكن على الجزيرة، ورغم أنهم غير مُرحب بهم من قِبل أهالى الجزيرة و اعتبارهم غرباء عنها، يحاول زعيمهم السيطرة على الجزيرة ككل، لتتطور الأحداث فى إطار درامى مشوق ملىء بالغموض و الإثارة.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

ومسلسل جزيرة غمام من بطولة طارق لطفى و مى عز الدين و احمد امين و فتحى عبد الوهاب و محمد جمعة و وفاء عامر و مي الغيطى و رياض الخولى و محمود البزاوى و عبد العزيز مخيون و اسلام حافظ و عدد كبير من نجوم الفن و مسلسل جزيرة غمام من تأليف السيناريست و الكاتب عبد الرحيم كمال و من اخراج حسين المنباوى .