الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 18 من مسلسل العائدون.. سياف يطلب من الأجانب قتل جاسوسهم نظير الحصول على القناص

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

كشفت الحلقة 18 من مسلسل العائدون كيف كشف سياف والي تنظيم داعش لكمال "العنصر الأجنبي" معرفته بكونهم قد زرعوا بينهم جاسوسًا لمدة ثلاث سنوات يتجسس على أخبارهم وينقلها لهؤلاء الأجانب.

 

جاء ذلك عقب طلب كمال من سياف الاستعانة بالصياد وهو قناص المجموعة" الماهر لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية "عايزين الصياد".


ليأتي رد سياف على كمال بأن مهر الصياد غالي، وهو أن يثبتوا "هم الأجانب" أنهم شركاء لداعش، وليست داعش تعمل لديهم.


وحينها نادى سياف على الجاسوس الذي يعمل وسطهم لصالح كمال والأجانب ثم وجه حديثه لكمال "بعد أن كشفنا عن جاسوسكم بيننا لم نقتله لأننا كنا نعمل لديكم، ولكن الآن أثبتوا لنا أننا نعمل معكم وليس عندكم"، وهنا  أخرج سياف مُسدسًا وأعطاه إلى كمال ليقوم كمال على الفور بإطلاق النار على الجاسوس ثم يقول لسياف "وهانحن أثبتنا لكم أنكم تعملون معنا".


وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لابوعمر المهاجر.

 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

 

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية. 

العائدون مسلسل العائدون الحلقة ال١٨ كمال سياف قناص قناة dmc

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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