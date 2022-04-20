طلب إحاطة برلماني بشأن عدم استلام تلاميذ مدارس الكاثوليك بالإسكندرية الكتب

تقدمت النائية سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم استلام مدارس الكاثوليك (الناطقة بالفرنسية) دفعة الصف الرابع الكتب الدراسية.

وأضافت النائبة، أن التلاميذ لم يستلموا كتب منهج مادتي العلوم والرياضيات للفصلين الدراسيين الأول والثانى، علما بأن الطلاب تم دخولهم امتحانات التيرم الأول بدون كتب لمادتى العلوم والرياضيات ونحن على أبواب امتحانات التيرم الثانى، وسوف يدخل أيضا الطلاب الامتحانات بدون استلام كتب وبالرغم من وعد الوزير من بداية التيرم الأول أنه سوف يتم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية إلا أنه لم يتم ذلك الى الآن، مطالبة احالته طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لاتخاذ اللازم.