ضبط زيوت ومواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم، ومفتشي الإدارة، حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات زيوت السيارات لوجود زيت مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ١٢ جركن زيت سيارات زنة الواحد ٢٠ لتر زيت سيارات مجهول المصدر.

وتحرير محضر ضد أصحاب السلاسل التجارية الكبرى لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحم قطع مجمدة و٨ كيلو كبدة، وتم تحرير عدد ٢ محضر للبيع أعلى من السعر الرسمي للسجائر.

كما تم تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه، أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديري مدريتيّ التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.