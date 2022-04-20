الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط زيوت ومواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالعاشر من رمضان

زيوت
زيوت

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم، ومفتشي الإدارة، حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات زيوت السيارات لوجود زيت مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ١٢ جركن زيت سيارات زنة الواحد ٢٠ لتر زيت سيارات مجهول المصدر.

وتحرير محضر ضد أصحاب السلاسل التجارية الكبرى لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠ كيلو لحم قطع مجمدة و٨ كيلو كبدة، وتم تحرير عدد ٢ محضر للبيع أعلى من السعر الرسمي للسجائر.

كما تم  تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه، أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديري مدريتيّ التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

محافظ الشرقية الشرقية أسعار المخابز الاسواق التجارى مجهولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ضبط المتهم بقضم إصبع مديره داخل مطعم بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟