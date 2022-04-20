حبس 5 تجار مخدرات في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس 5 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة خلال حملة أمنية، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة في القليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم سلاح نارى- فرد خرطوش، بالإضافة إلى 185 جرامًا من مخدر الهيروين، و40 جرامًا من مخدر البودر، و200 جرام من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.