الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه باستكمال إنارة المنطقة الحرفية بموط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد أثناء صلاة الفجر

أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الفجر بمسجد التواب الرحيم بموط بمركز الداخلة وسط جموع المواطنين.

وعقب الانتهاء من الصلاة، عقد المحافظ لقاءََ مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا باستكمال إنارة المنطقة الحرفية بموط، وتشكيل لجنة لفحص ملكية بئر مهران، واستغلال المبني غير المستغل أمام المسجد في تنفيذ مشروع خدمي للمواطنين، مشيراََ إلى إجراءات وضوابط توريد واستلام محصول القمح من المزارعين، لتحقيق أقصى استفادة من المحصول الاستراتيجي. 

كما كلف وحدة تطوير المناطق العشوائية باستكمال المرحلة الثانية لتعويضات الأهالي بمنطقة موط القديمة.

محافظ الوادي الجديد جموع المواطنين صلاة الفجر لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم إجراءات وضوابط محصول القمح المزارعين

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وائل لطفي

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