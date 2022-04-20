الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: 8 وفيات و5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

سجلت النمسا 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى4 ملايين و64 ألفًا و839 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفًا و439 حالة .
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونًا و235 ألفًا و349 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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