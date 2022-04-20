الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يستنكر الهجمات ضد المنشآت التعليمية في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

استنكر الاتحاد الأوروبي، الهجمات التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، ضد منشآت تعليمية في مناطق ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية "كابول"، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الطلاب.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أنه “لا ينبغي أن يقع أي إنسان، ناهيك عن الأطفال، ضحايا لمثل هذه الأعمال الحمقاء. ففي حين أن العدد الدقيق للضحايا لا يزال غير معروف، فإن الهجمات التي تستهدف المنشآت التعليمية تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البيان “يشكل استمرار العنف ضد المدنيين عقبة خطيرة أمام استقرار وسلم أفغانستان، حيث يمكن لجميع المواطنين الأفغان الشعور بالأمن والأمان”.
ودعا الاتحاد الأوروبي "سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى ضمان سلامة وأمن جميع المواطنين، والكشف عن المعلومات الكاملة حول ملابسات هذه الهجمات وحول التحقيقات التي تجريها، ومحاسبة المسئولين عنها"، مؤكداً أن “جميع المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والأقليات العرقية والدينية يستحقون العيش في أمان، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”، بحسب ما جاء في ختام البيان.

الاتحاد الأوروبي المنشآت التعليمية المنشآت التعليمية في أفغانستان أفغانستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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