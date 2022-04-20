دواء صينى جديد لخفض الدهون يُثبت أمانه وفعاليته فى تجربته السريرية الأولى

قالت الأكاديمية الصينية للعلوم،، إن دواء جديدًا مرشحًا لخفض الدهون، طوّره باحثون صينيون، أثبت أنه آمن وفعّال في تجربته السريرية الأولى.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، طوّر باحثون من معهد شانجهاي للأدوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الدواء المذكور الذي يحمل الرمز "DC371739"، فيما حصل على الموافقة لإجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية في العام 2020.

وبحسب ورقة بحثية نُشرت في مجلة "سيل ميتابوليزم"، أظهر الدواء المرشح نتائج واعدة لخفض الدهون في المختبر وفي الجسم الحي، إلى جانب مستوى جيد من السلامة والتحمّل لدى كل من الأجسام السليمة والمريضة التي تعاني من فرط شحوم الدم، وذلك خلال المرحلة الأولى من التجارب.

وتعتبر أدوية الستاتين لخفض الدهون، الأدوية الرئيسة حاليًا للعلاج السريري لفرط شحوم الدم، ولكنها ليست مناسبة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين.

وأضافت الورقة البحثية، أنه ومن خلال الجمع بين "أتورفاستاتين" وهو عقار أساسه الستاتين، توفر الأدوية الجديدة المرشحة استراتيجية علاجية مُحتملة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين؛ نظرًا لآلية عمله التي تختلف عن الكواشف الأخرى المعروفة لخفض الدهون.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي سجل 19927 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، منها 2761 إصابة بأعراض و17166 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 21600 إصابة قبل يوم منها 3316 إصابة بأعراض و18284 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 191112 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4655.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.