واشنطن تحث صربيا على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

حث وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، صربيًا على الانضمام إلى بقية الدول الأوروبية، وفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

و قال السناتور كريس مورفي، بعد أن التقى الوفد المكون من ثلاثة أعضاء برئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش: "نحن نتفهم أن صربيا لها تاريخ ثقافي واقتصادي طويل مع روسيا"، مضيفًا "لكن هذه لحظة يكون فيها الخطر كبيرًا إذا لم نرسل، كمجتمع ديمقراطي، رسالة موحدة حول عواقب السلوك الروسي في أوكرانيا".

و تابع: "نأمل أن نكون قادرين على الوقوف مع صربيا في الأسابيع والأشهر المقبلة لإرسال هذه الرسالة الواضحة إلى روسيا".

و رغم أن صربيا صوتت لصالح ثلاثة قرارات للأمم المتحدة تدين العملية الروسية في أوكرانيا، إلا أنها لم تنضم إلى العقوبات الدولية ضد موسكو.

وكان الرئيس الصربي قال في وقت سابق، إن فرض العقوبات على موسكو أمر غير أخلاقي و لا معنى له، و لهذا فإن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن عدم وجود تمثيل دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا يعرقل التشاور مع كييف لإنهاء الأزمة.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي أن "عدم وجود فريق دبلوماسي عرقل التشاور"، و أضاف قائلًا "أؤكد لكم أننا سنعيد تواجدنا الدبلوماسي على الأراضي الأوكرانية".

و أفاد بأن التشاور مستمر رغم عدم وجود دبلوماسيين على الأرض، مشيرًا إلى أنه "في ظل عدم وجود دبلوماسي، نحن مستمرون في التواصل مع النظراء الأوكرانيين بشأن معرفة احتياجاتهم وبحث أفضل السبل لتلبيتها".

وكانت كييف أبدت تحفظًا على إجلاء الولايات المتحدة دبلوماسييها وعائلاتهم قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.