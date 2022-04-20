الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تويتر» يعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع

تويتر
تويتر

علقت منصة التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع.

 

وعند محاولة فتح حساب القوات المسلحة الأوكرانية "ArmedForcesUkr" تظهر عبارة حساب معلق، تويتر يعلق الحسابات التي تخترق قواعده".

 

وأوضح العديد من المغردين أن الحساب قد تم تعليقه، فيما لم يتم الإعلان عن خروقات محددة أدت إلى التعليق.

 

وفي وقت سابق من اليوم، اتفق زعماء الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، على مواصلة تقديم الدعم السريع لأوكرانيا في الوقت الذي تبدأ فيه روسيا هجومًا عسكريًا متجددًا في الجزء الشرقي من الدولة المجاورة لها.

 

وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا - خلال مكالمة فيديو أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن بلاده ستزيد حجم قروضها إلى كييف إلى 300 مليون دولار، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الأوكراني هو "مهمة عاجلة".

 

وأجرى الزعماء مكالمة الفيديو استمرت ساعة باقتراح من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بأنه يعتقد بأن القوات الروسية بدأت "معركة دونباس" للسيطرة على المنطقة الشرقية من أوكرانيا بعد انسحابها من العاصمة التي فشلوا في الاستيلاء عليها.

 

وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم العميق حيال ازدياد الخسائر في صفوف المدنيين مع استمرار روسيا في هجومها على مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية (منطقة رئيسية تربط منطقة دونباس الشرقية التي تضم انفصاليين موالين لروسيا مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014)، وأدانوا معاملة القوات الروسية للمدنيين، والتي ظهرت للعالم من خلال تقارير عن عمليات قتل في بلدة بوتشا بالقرب من كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

 

فيما أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن الطيران الروسي قصف 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا خلال اليوم.

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وائل لطفي

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