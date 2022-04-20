«تويتر» يُعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية

علقت منصة “تويتر” حساب القوات المسلحة الأوكرانية اليوم، لخرقها قواعد الموقع وعند محاولة فتح حساب القوات المسلحة الأوكرانية "ArmedForcesUkr" تظهر عبارة "حساب معلق. تويتر يعلق الحسابات التي تخترق قواعده".

وأكد العديد من المغردين أن الحساب قد تم تعليقه، فيما لم يتم الإعلان عن خروقات محددة أدت إلى التعليق.

جاء ذلك بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة توترا مع روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ضيق على سبيل المثال موقع «فيس بوك»، الخناق على وسائل الإعلام الحكومية الروسية، ومنعها من الحصول على عوائد منه، فيما ردت روسيا بحظر الموقع، ورفعت دعوى قضائية لاعتبار شركة ميتا المشغلة لـ فيس بوك منظمة إرهابية.