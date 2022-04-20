«أمير مصر».. لماذا يصنف فيلم موسى وفرعون أفضل إصدارات dream workers؟

بالرغم من أن فيلم «أمير مصر» يعد أول إنتاجات شركة الرسوم المتحركة Dream workers، لكن يأتي على رأس قائمة أفضل الأفلام التي أنتجتها الشركة على الإطلاق.

وفيلم The Prince of Egypt، تم إنتاجه في عام 1998، هو أحد الروايات السينمائية التي لا تعد ولا تحصى لقصة سيدنا موسى، الذي يقوم في النهاية بتحرير شعبه من ظلم أخيه بالتبنى الفرعون رمسيس، بحسب الفيلم.

وتم تصنيف الفيلم الأفضل بالنسبة لعمل ابتدائي لشركة الرسوم المتحركة، حيث إنه من الصعب سرد هذا التفسير لقصة موسى من خلال الرسوم المتحركة، كما أنه تم إخراج هذه الرسوم على نحو أكثر إبهارًا، مما جعل DreamWorks تقدم مشهدا على قدم المساواة مع منافستها ديزني.

والأفضل من ذلك، أن الفيلم قدم شكلا مختلفا للأعمال الكرتونية في هذا الوقت، والتي كانت تحاكي جميعها إصدارات ديزني، على سبيل المثال "الأسد الملك" و"علاء الدين"، بينما خالف فيلم أمير مصر هذا النموذج المكرر، بحسب موقع كوليدر الأمريكي.

كما أن الفيلم استطاع أن يخلو من الصبغة الكوميدية التي اتبعتها كافة الرسوم المتحركة في هذا الوقت، حيث إن أمير مصر حمل الكثير من الدراما والآلام التي نادرا ما تكون موجودة في عمل أنيميشن "في هذا الوقت".

ويتضح هذا بشكل خاص في مشهد مدمر بهدوء، حيث تم قتل جميع الأطفال المولودين كجزء من وباء الله في مصر، مع قيام رسامي الرسوم المتحركة بالفيلم بالتمعن حقًا في تصوير لغة الجسد لكل من رمسيس وموسى وهم يتصارعون مع هذه المذبحة المروعة بعد وقوعها، حتى عندما تم التخلي عن الشعب العبري أخيرًا ، يسيطر الحزن على الشاشة بعد الكثير من إراقة دماء المراهقين.

ولعبت الأداء الصوتي دورا كبير في نجاح الفيل من خلال الاعتماد على مجموعة من المواهب الصوتية المشهورة ، الجودة النادرة التي يشاركها الفيلم مع جهود DreamWorks اللاحقة، تمهيدًا للوقت الذي سيتصدر فيه ويل سميث ومايك مايرز مشاريع من هذا الاستوديو، يضم The Prince of Egypt أمثال فال كيلمر وميشيل بفيفر وساندرا بولوك، من بين آخرين كثيرين ، في أدوار بارزة.