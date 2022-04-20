الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن وعثر بداخله على (40 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى مليون و200 ألف صاروخ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

مديرية امن القاهرة محافظة المنوفية صاروخ قسم شرطة الجمالية

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وائل لطفي

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