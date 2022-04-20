الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 18| «تونة» تنهار بعد سرقة حقيبة الأموال واكتشاف الفاعل

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت الحلقة 18 من مسلسل فاتن أمل حربي، انهيار فاتن بسبب سرقة حقيبة الأموال التي تحتوي على مليون و300 ألف جنيه، قبل أن تكتشف السارق وهو طليقها “سيف الدندراوي” .

وتنهار “تونة”، بعد اكتشاف الأمر وتجمع جيرانها، وتأتي صديقتها ميسون والشيخ لمعرفة ملابسات الموضوع ومحاولة التوصل إلى حل.

وهددت العصابة “فاتن” بحرقها هي وأطفالها في حال أبلغت الشرطة.

فاتن أمل حربى الحلقة 17.. مفاجأة فى أول ميعاد رؤية سيف ونظيمة للبنات

قصة مسلسل فاتن أمل حربي 
تدور الأحداث حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في إطار درامي تشويقي.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

جاء في مسلسل فاتن أمل حربي.. كل شيء عن اضطراب «التأتأة الكلامية»

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي
ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.
النجمة هالة صدقي.
الفنان محمد ثروت.
الفنان محمد الشرنوبي.
الفنان خالد سرحان.
الفنانة فادية عبدالغني.
الفنان محمد التاجي.
الفنانة يارا جبران.
الفنانة لمياء الأمير.
تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
إخراج ماندو العدل.

 

فاتن أمل حربي الحلقة 16.. صناعة التريندات واستغلال مشاكل المواطنين

أبطال فاتن أمل حربي نيللي كريم حقيبة أموال تونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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