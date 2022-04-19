الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

فاتن أمل حربى الحلقة 17.. مفاجأة فى أول ميعاد رؤية سيف ونظيمة للبنات

مسلسل فاتن أمل حربي
مسلسل فاتن أمل حربي

في الحلقة 17 من مسلسل فاتن أمل حربي، ذهب سيف الدندراوي، ووالدته الحاجة نظيمة، إلى النادي حيث تتمرن الفتاتان، ليتمكنا من رؤيتهما، وانتهت الرؤية بمفاجأة غير سارة لفاتن، حيث كشفت البنت الصغيرة نادين لوالدها أن فاتن لديها حقيبة مليئة أموال تخبئها في الدولاب.

 

وحاولت الأبنة الكبرى لفاتن، إنكار ما قالته شقيقتها، خوفًا من أن يحاول سيف سرقة والدتها، وهو الأمر الذي بدى من نظرات سيف عندما علم بأن طليقته لديها "أموال كتيرة"، كما أخبرته ابنته.

 

وصرخت يارا: "ماما معهاش فلوس، حرام عليكم، ماما معهاش فلوس أصلًا".

 

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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