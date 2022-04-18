فاتن أمل حربي الحلقة 16.. صناعة التريندات واستغلال مشاكل المواطنين

سلطت الحلقة 16 من مسلسل فاتن أمل حربي، الضوء على قضية صناعة التريندات، واستغلال مشاكل الناس، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، بغض النظر عن دعم الحق أو الباطل.

وظهرت في أحد المشاهد، ميريهان الفتاة التي سجلت مع فاتن فيديوهات، جعلت مشكلتها تتصدر الرأي العام، تتفق مع سيف الدندراوي طليق فاتن، بعمل فيديو مضاد، يرد فيه على طليقته.

ورغم علم ميريهان بحقيقة استمرار سيف بالعمل، وأن فصله من العمل هي كذبة ليتهرب من دفع نفقة بناته، إلا أنها حرضته لترتيب أكاذيبه، حتى "يبلعها" الرأي العام، ويتعاطف معه.

وقالت ميريهان: "الرأي العام يعرف تونة، ومتعاطف معاها، الناس متعرفش حتى اسم طليقها، لازم تطلع وترد على كل ما يقال، لأن أنت الوحش في الحكاية".

وأغرت ميريهان، سيف بالتسجيل معها، قائلة: "أنا صورت تونة 3 فيديوهات طلعوا تريند، الفيديو بتاعك هيبقى تريند، هأعلمك ازاي تقف قدام الكاميرا، وتعبيرات الوش وامتى يبقى زوووم إن وامتى زوم اوت".

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.