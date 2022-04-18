الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 16.. صناعة التريندات واستغلال مشاكل المواطنين

جريدة الدستور

سلطت الحلقة 16 من مسلسل فاتن أمل حربي، الضوء على قضية صناعة التريندات، واستغلال مشاكل الناس، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، بغض النظر عن دعم الحق أو الباطل.

وظهرت في أحد المشاهد، ميريهان الفتاة التي سجلت مع فاتن فيديوهات، جعلت مشكلتها تتصدر الرأي العام، تتفق مع سيف الدندراوي طليق فاتن، بعمل فيديو مضاد، يرد فيه على طليقته.

ورغم علم ميريهان بحقيقة استمرار سيف بالعمل، وأن فصله من العمل هي كذبة ليتهرب من دفع نفقة بناته، إلا أنها حرضته لترتيب أكاذيبه، حتى "يبلعها" الرأي العام، ويتعاطف معه. 

وقالت ميريهان: "الرأي العام يعرف تونة، ومتعاطف معاها، الناس متعرفش حتى اسم طليقها، لازم تطلع وترد على كل ما يقال، لأن أنت الوحش في الحكاية".

وأغرت ميريهان، سيف بالتسجيل معها، قائلة: "أنا صورت تونة 3 فيديوهات طلعوا تريند، الفيديو بتاعك هيبقى تريند، هأعلمك ازاي تقف قدام الكاميرا، وتعبيرات الوش وامتى يبقى زوووم إن وامتى زوم اوت". 

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

فاتن امل حربى مسلسل فاتن امل حربي سيف الدندراوي التريندات نيللي كريم

مواد متعلقة

فاتن أمل حربي| مايوهات للسباحة أم إسدال للصلاة؟.. خناقة بين تونة وحماتها

فاتن أمل حربى الحلقة 14.. مفاجأة تبطل حجة «سيف» لنزع الحضانة

الكبير أوي 6 الحلقة 12| هادرس يفاجئ حزلقوم بمعنى كلمة «فيمنست» (فيديو)

«جزيرة غمام» الحلقة 10| خلدون يحرض الشيخ محارب ضد عرفات.. هل ينجح؟

أول تعليق لـ«منة عرفة» على صورها بالسجائر والمايوه

عن رفضها للقبلات.. منة عرفة: «من حقي ولادي يشوفوني بشكل كويس»

منة عرفة: «لو تعرفوا 5% من حياتي.. هصعب عليكم»

مستشار الرئيس للصحة: موجة كورونا الحالية ستستمر حتى أبريل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الاختيار 3 الحلقة 16| العصيان المدني.. مظاهرات ضد الإخوان بميدان التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟