إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين أعلى دائرى المريوطية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص بمنطقة المريوطية أعلى الطريق الدائري باتجاه المنيب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم وأم المصريين لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل للتحقيق معه.