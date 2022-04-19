إسرائيل تمنع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

قررت الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، منع اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى حتى نهاية رمضان.

وأفادت مصادر، أن القوات في باحة الأقصى بدأت في تنفيذ القرار، بحسب قناة العربية.

في الوقت نفسه، أفاد موقع "واللا" العبري، بأن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توماس نيدز، عقد اجتماعات غير رسمية مع زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وحسب المعلومات، فإن نيدز التقى أيضا عضو الكنيست من حزب "شاس" أرييه درعي، الذي استقال من الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر في صفقة إقرار بسبب تهم فساد.

هذا هو الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق والسفير الأمريكي، إلا أنه على عكس الاجتماع الأول الذي كان في ديسمبر 2021، لم يتبع هذا الاجتماع بيان صحفي، ولم يتم التقاط أي صور.

وكان قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث إلى قادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين، لمناقشة أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية، والتي أدت إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه أطلع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، على جهود إسرائيل لضمان حرية العبادة في القدس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم الجمعة، الحرم الأقصى، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 152 فلسطينيا، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

فيما أفادت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لبلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "الهجمات الوحشية" من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين على الحرم الشريف والتوغلات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية "ستؤدي إلى عواقب وخيمة ولا تطاق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن بلينكين ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ناقشا في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين، على إنهاء العنف والامتناع عن الإجراءات التصعيدية.

وقال برايس في بيان، اليوم الثلاثاء، "شدد الوزير بلينكين على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الحرم الشريف، وتقدير الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".