المشدد 7 سنوات لعامل متهم بسرقة بنزين من خط البترول فى الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، اليوم، عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيًا، لاتهامه مع 9 متهمين آخرين بإتلاف خط نقل مواد بترولية "عمدًا" وسرقة مواد بترولية بقيمة بـ181 ألفا و300 جنيه.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال "محمد . م"، مع 9 متهمين آخرين سبق محاكمتهم للمحاكمة أمام الجنايات؛ لأنهم فى الفترة من أكتوبر 2019 وحتى 8 ديسمبر 2019 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية أتلفوا عمدا خطا من خطوط البترول وهو خط نقل مواد بترولية (متكثفات) الممتد من منطقة أبوماضى، مرورا بمركز طلخا إلى مركز طنطا بمحافظة الغربية والمملوكة لإحدى شركات القطاع العام (شركة أنابيب البترول) المعدة للنفع العام، بأن ثقبوا به جزءا وثبتوا عليه أداة (محبس) وترتب على ذلك توقف إمدادات المنتجات البترولية فترة زمنية مؤقتة، وقاموا بسرقة المواد البترولية، وكان ذلك ليلا وبالطريق العام بواسطة أدوات "خرطوم، محبس، كوع مفتوح بلدى"، وقاموا بأعمال حفر على خط أنابيب البترول، دون مراعاة المساحات والمسافات المقررة قانونا ودون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة وضبط كمية من المواد البترولية بخزان إحدى السيارات، وقد تبين أن الكمية المضبوطة تقدر بـ 11100 لتر تبلغ نسبته 18.8 طن، بما يعادل 25000 لتر مكعب وتقدر قيمته بـ18800 جنيه.

وأكد التقرير الفني أن تكلفة إصلاح الخط تقدر بقيمة 76470 ألف جنيه.