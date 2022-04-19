الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى على خشبة مسرح الهناجر

فرقة الحضرة
فرقة الحضرة

تشارك فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي في حفل برنامج "هل هلالك"، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، على خشبة مسرح الهناجر للفنون.

وتقدم الفرقة أغنيات صوفية من المديح النبوي، بجانب بعض الابتهالات والأناشيد النبوية والموشحات.

 

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فعاليات برنامج هل هلالك الذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال للعام السادس على التوالى ويتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى 2022، كما كرمت مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ونجوم الفن وشارك فى تكريمهم ضيف مصر مدير عام منظمة الإيسيسكو وذلك خلال احتفالية وزارة الثقافة بذكرى العاشر من رمضان، والتي أُقيمت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون وشهدها عدد من قيادات الوزارة وحشد جماهيري كبير من أسر المكرمين والإعلاميين.

إنشاد الصوفي هل هلالك أغنيات صوفية المديح النبوي الأناشيد النبوية

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وائل لطفي

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