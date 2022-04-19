الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

داخله حوالي 11 طنا.. ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السكر في الجيزة

سكر
سكر

تمكنت مباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 10,800 طن سكر حر معبأة داخل عبوات، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية يعمل دون ترخيص بالجيزة.

 تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة بتعبئة سكر أبيض مجهولة المصدر. 

وبإجراء التحريات تبين أن المصنع لتعبئة السلع الغذائية (سكر) يعمل "دون ترخيص" وأنه قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 10,800 طن سكر حر معبأة داخل عبوات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

بدون ترخيص مساعد وزير الداخلية الاقتصاد المصرى تحرير محضر ضبط مصنع سكر السلع الغذائية ضبط مصنع غير مرخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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