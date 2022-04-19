القبض على أب حاول إلقاء ابنته من البلكونة

تمكن رجال البحث الجنائي بالجيزة، من كشف ملابسات وتفاصيل واقعة محاولة أحد الأشخاص إلقاء ابنته من البلكونة بمنطقة شارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاول إلقاء ابنته من شرفة الشقة محل سكنه وتدخل الجيران والقيام بإنقاذ الفتاة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الواقعة وتبين أنها بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط المتهم وجري اقتياده الي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.