الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد عامين من حرائق الغابات.. استراليا تسعى لإنقاذ بعض فصائل الحيوانات من الانقراض

الضفادع المهددة بالانقراض
الضفادع المهددة بالانقراض في استراليا

أكدت «وكالة أسوشيتيد برس» الأمريكية، أن استراليا تسعى لإنقاذ بعض فصائل الحيوانات من الانقراض بعد عامين من حرائق الغابات الصيفية التي وقعت خلال عامة 2019 و2020، وقضت على هذه الأنواع تقريبًا.

وتابعت أنه تم إرسال 80 من الضفادع المرقطة المهددة بالانقراض إلى البرية في نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث قال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز، جيمس جريفين: «تضمنت بعض هذه الحوارث الطبيعية مرضًا قاتلًا كاد يقضي على الضفادع، جنبًا إلى جنب مع الضفادع الجنوبية والشمالية الموثقة في عام 2001».

وأضاف: «كان عدد البرمائيات في ذلك الوقت يتراوح بين 250 و300، وقد قُدر أنه انخفض إلى حوالي 10 عندما اندلعت حرائق الغابات المدمرة في الغابات والأدغال في جميع أنحاء الولاية».

وأكدت الوكالة أن الإصدار بعد برنامج تكاثر ناجح، في حديقة كوسيوسكو الوطنية قد ساعد في منح الأنواع الفريدة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا فرصة ثانية.

وقال كبير مسئولي الأنواع المهددة بالانقراض في وزارة التخطيط والبيئة، ديفيد هانتر، إن ضفدع الشجرة المرقط أساسي للحفاظ على صحة النظام البيئي في أنهار مرتفعات نيو ساوث ويلز حيث يعيش.

وتابع: «تحتل هذه الضفادع العديد من الجداول حيث تكون الأنواع الوحيدة من الضفادع، والضفادع الصغيرة من هذا النوع تستهلك العناصر الغذائية والطحالب بأعداد كبيرة».

وأضاف هانتر: «إنها أيضًا غذاء لأنواع أخرى مثل الثعابين والطيور والثدييات واللافقاريات المفترسة، وتلعب دورًا مهمًا في الشبكة الغذائية».

أستراليا العناصر الغذائية حرائق الغابات الأسترالية حرائق الغابات المدمرة المهددة بالانقراض برمائيات

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وائل لطفي

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