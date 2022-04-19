استقرار أسعار الأرز الأبيض البلدي في الأسواق

استقرت أسعار الأرز بأنواعه المختلفة (الأبيض - الشعير) في السوق المحلي لدى التجار والمستهلك، خلال تعاملات اليوم 19-4-2022.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا، في افتتاح جلسة اليوم.

أسعار الأرز للجملة اليوم



وسجلت أسعار أرز الشعير «عريض الحبة» اليوم ثباتًا، ليسجل سعر الطن 7,200 جنيه، كما استقرت أيضًا أسعار أرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 6,900 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ليصل سعر الطن إلى 11,300 جنيه، وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 10,100 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر كيلو الأرز للمستهلك 12 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

قفزت أسعار العقود الآجلة للأرز، عند بداية جلسة تداول الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو 16.640 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.090 دولار، أي بنسبة ارتفاع 0.54%، عن الجلسة السابقة.

وزاد عقد يوليو ليسجل 16.935 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.055 دولار.