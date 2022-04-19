الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الملا»: نقابة العاملين في البترول جزء من منظومة العمل

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أثنى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على جهود النقابة العامة للعاملين بالبترول، من خلال تقديم خدمات للعاملين بالقطاع.

وأوضح أن النقابة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولي، بالإضافة لدعم العاملين بالقطاع الذين لا يألون جهداً في سبيل تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها بدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عن عهد العاملين بقطاع البترول على الوفاء بأهداف استراتيجية منظومة العمل البترولي وقدرة العاملين على مواجهة التحديات وكونهم على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن النقابة تعتز بكونها جزء من تلك المنظومة وعامل مساعد فى تحقيق النجاحات.

وأشاد جبران بجهود وزير البترول والثروة المعدنية فى تطوير شركات بترول القطاع العام، وتحويلها لكيانات اقتصادية قوية، كما أشاد بالرؤية الاستباقية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وما أحدثه من نقلة وتدعيمه لمكانة مصر إقليمياً وعالمياً.

وافتتح الملا يرافقه محمد سعفان وزير القوى العاملة المقر الرئيسى للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأجرى الوزيران جولة تفقدية بالمبنى الذى يتكون من 4 طوابق متعددة الأغراض ويتضمن 3 قاعات تدريب حديثة تم تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة وتدريب العاملين والنقابيين وصقل مهاراتهم وتطويرها ، كما يضم المبنى قاعتى اجتماعات رئيسيتين.

القوى العاملة وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية المنتجات البترولية المهندس طارق الملا منتدى غاز شرق المتوسط البترول والثروة المعدنية

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