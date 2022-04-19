«المركزي الروسي» يعتزم اللجوء للقضاء بسبب تجميد أصوله الدولية

قال البنك المركزي الروسي، إنه يعتبر تجميد احتياطياته الدولية أمرًا غير مسبوق.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء عن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا القول، خلال مناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي مع الحزب الشيوعي في مجلس الدوما، إن البلاد تعتزم الطعن على القرارات أمام القضاء.

وأضافت:"بالطبع، هذا التجميد غير مسبوق، وبالتالي سنجهز دعاوى قضائية، ونستعد لرفعها، فهذا أمر غير مسبوق على مستوى العالم".

ولم تفصح محافظة المركزي عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه الدعاوى.

أقر البنك المركزي الروسي، أمس، بأنه لا توجد لديه بدائل واضحة للعملات الاحتياطية بعدما جرى تجميد أصوله.