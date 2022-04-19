الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجامعة العربية تحتفل بيوم الإعلام العربي.. الأربعاء

جريدة الدستور

تحتفل جامعة الدول العربية بعد غد الخميس بيوم الإعلام العربي، والذي قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية عام 2015 الاحتفال به في هذا التاريخ من كل عام.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية إن هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة لأنها تكرم الجسم الصحفي والإعلامي العربي الذي يحمل على عاتقه نقل الخبر للجمهور المتلقي مع الالتزام بالضوابط و الأخلاقيات المتعارف عليها.

وأضاف أن الهدف من الاحتفال بيوم الإعلام العربي هو توثيق الصلات المهنية بين الإعلاميين العرب وتحفيزهم على روح الابتكار والعطاء لتقديم خدمات إعلامية ورقمية متميزة.

وتابع خطابي أن التوجه البناء الذي تبلور خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة الشهر الماضي ببغداد سيطلق دينامية جديدة لعمل الأطر الإعلامية العربية المشتركة تتسم بالانتظام والمتابعة المحكمة بعدما تراجعت إلى حد بعيد المخلفات السلبية لجائحة "كورونا" على الفعاليات الإعلامية العربية.

وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام المساعد عن حرص قطاع الإعلام والاتصال على تناسق جهود الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية وفي صميمها الدفاع عن القضية الفلسطينية والمحافظة على الوضع الخاص للقدس المحتلة وهويتها الروحية الأصيلة، فضلا عن البرامج الداعمة للتنمية المستدامة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتثمين الصورة الجماعية لدى الآخر من خلال منظور إعلامي وتواصلي تعددي وهادف.

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