مصر في الصحف العربية| تعمير شمال سيناء واستئناف رحلات الطيران إلى بنغازي

تطرقت الصحف العربية، اليوم الثلاثاء، لأبرز الأحداث والأخبار المصرية الهامة، كان أبرزها تنفيذ مشروعات التعاون في الري مع دول حوض النيل، وتعمير شمال سيناء واستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة بنغازي الليبية وغيرها.

في التقرير التالي أبرز الأحداث والأخبار المصرية في عيون الصحف العربية:

الأنباء الكويتية

أشادت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز تنفيذ مشروعات التعاون في الري مع دول حوض النيل.

وذكرت، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

كما وجّه الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر، بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة، مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية».

واستعرض دكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث، فضلا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كم، بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية، خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية.

كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري، لاسيما دول حوض النيل، حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد، خاصة من خلال حفر آبار المياه الجوفية، وتطوير المجاري المائية، وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية.

ووجّه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون بمجال الري مع دول حوض النيل، بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض، والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينها. كما عرض د.محمد عبدالعاطي استعدادات تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ، والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الحالي لقمة المناخ العالمية COP27.

وسلطت الأنباء الكويتية الضوء أيضا على استئناف شركة (مصر للطيران) امس رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة بنغازي الليبية، بعد فترة توقف استمرت نحو 11 عاما.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ـ أمس ـ إن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بني غازي في ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

الوطن الإماراتية

ذكرت صحيفة الوطن الإماراتية، أنه بعد سنوات من مكافحة الإرهاب مصر تعزز اجراءات تعمير شمال سيناء.

وعبر إجراءات في قطاع البنى التحتية وأخرى ثقافية، عززت الحكومة المصرية، من مساعيها لتعمير محافظة شمال سيناء وذلك بعد سنوات من عمليات أمنية متواصلة لمجابهة جماعات إرهابية مسلحة نفذت هجمات عدة ضد العسكريين والمدنيين منذ عام 2012.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.30 جنيه مصري في المتوسط تقريباً) من كباري وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها.

وأفاد المحافظ بأنه خلال الفترة الماضية «نفذت الدولة عدداً كبيراً من المشروعات التنموية بشمال سيناء تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، من بينها 3 مدن جديدة و10 تجمعات تنموية ومنطقة لوجيستية».

وتراجعت على نحو لافت خلال العام الماضي الهجمات التي تنفذها «المجموعات الإرهابية» في شمال سيناء، وتنقل إفادات رسمية للجيش المصري تمكن قواته من إحكام السيطرة الأمنية في المحافظة.

ولفت المحافظ إلى «تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة بقيمة 605 ملايين جنيه من بينها تطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزي وبئر العبد المركزي ونخل المركزي وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة».

وعلى الصعيد الزراعي أكد المحافظ على «السعي لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي، وأنه سيتم البدء فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فداناً يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة».

كما أعلن شوشة عن تطوير ميناء العريش البحري ليصبح ميناءً دولياً، وإنشاء منطقة خدمات لوجيستية شرق الميناء، بجانب إنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

محافظ شمال سيناء

العربية السعودية



أفادت قناة العربية السعودية في تقرير لها عن مساندة القطاعات الانتاجية، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تقدمت بمذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، طالبت فيها التدخل بشكل عاجل لمساندة القطاعات الإنتاجية التي أوشكت على التوقف التام عن العمل والإنتاج.

وأشارت الجمعية إلى أن هناك بالفعل العديد منها قد توقف بالكامل نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة.

وأفادت الجمعية بأنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نظرا لعدم التوازن بين العرض والطلب.

ولفتت الجمعية إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على استمرار سداد المستحقات الواجبة عليهم لكافة الجهات المختلفة.

وطالبت بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك لكل العمليات الاستيرادية الخاصة بمستلزمات الانتاج بالكامل الصناعية والزراعية.

العين الإماراتية

أشادت صحيفة العين الإخبارية، بالحلقة الـ17 من مسلسل الاختيار3، مشيرة إلى أنه في الحلقة الـ17، كانت متنوعة ما بين المشاهد السياسية التي تكشف تنظيم الإخوان والرومانسية بين أحمد عز وحبيته.

وقالت الصحيفة إن الممثل أحمد عز أثار الجدل والإعجاب والهجوم في نفس الوقت بعد تهديداته بالضرب لحبيته بسبب الغيرة.