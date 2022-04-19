الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: محادثات بين بايدن والحلفاء بشأن محاسبة روسيا على الأزمة الأوكرانية

بايدن
بايدن

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالًا مع الحلفاء، لبحث الأزمة الأوكرانية، والتنسيق لـ"محاسبة روسيا".

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن المحادثات عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء ستشمل كيفية التنسيق بشأن محاسبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كما ستتطرق أيضًا إلى الدعم المستمر للولايات المتحدة وشركائها لكييف والجهود المبذولة لمحاسبة موسكو.

وفي سياق متصل، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره زيلينسكي، لافتًا إلى أن واشنطن لن تحدد وقت أو هوية أي مسئول أمريكي ينوي زيارة أوكرانيا لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن هناك نية بإعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، وأن واشنطن لا تعتزم محاربة روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، أن بايدن يرفض مقترح السيناتور الأمريكي كريس كونس بشأن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وفي شأن آخر، أكدت "بساكي" عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الأمريكي لزيارة أوكرانيا في الفترة الراهنة.

وأشارت إلى أنه حتى لو كانت أي خطط لزيارات كبار المسئولين الأمريكيين لأوكرانيا، لما تم الكشف عنها انطلاقًا لاعتبارات أمنية.

وأكدت "بساكي" أن واشنطن تعتزم مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا رغم التحذيرات الروسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد أرسلت إلى أوكرانيا 4 طائرات محملة بالأسلحة خلال يومي العطلة الأسبوعية، ومن المقرر أن تصل الطائرة الخامسة يوم الإثنين.

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