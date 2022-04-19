الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020-2021.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود نحو 220 مليار جنيه إيرادات للدولة لم تحصل بعد، بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة كورونا.

وأضاف معيط، تمكنا من تحقيق فائض أولى منذ أربع سنوات، بعدما كانت الدولة لاتحقق أى فائض من قبل، متابعا، منذ أربع سنوات ونحن نتمكن من تغطية الاحتياجات وتوفير جزء لسداد الدين.

وتابع وزير المالية، أيضا تم خفض الدين تدريجيا منذ عام 2016 حتى الآن، ولولا أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض كانت أكبر.

وأضاف أن المصروفات زادت فى العام المالى 20/21 بمعدل 10%، مشيرا إلى حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المرتبات والاستمرار فى الاستثمار والأنشطة الأخرى على الرغم من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا، متسائلا: "التحدى الذى تواجهه يتمثل فى هل نستطيع أن نجارى الإنفاق فى ظل هذه التحديات، ومن أجل ذلك يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والنهوض بمشروعات البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل للمضي قدما نحو ما هو متفق عليه من الرؤية العامة".

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فخري الفقي يستعرض الإيرادات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

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بالأرقام .. وزير المالية يعرض تأثيرات جائحة كورونا على الموازنة العامة للدولة

وأوضح الوزير أن عجز الموازنة انخفض من 12% فى العام المالى 2013/2014 إلى 7.38% خلال العام المالى 2020/2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7 % فى العام المالى المقبل، وفيما يخص الفائض الأولى كان مقدر له 1.95% من الناتج المحلى الإجمالى، وما تم تحقيقه 1.82% فى 20/21 وعلى الرغم من التحديات اقتربنا من الهدف المنشود وهو 2%.

مجلس النواب البرلمان مشروع قانون الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة الحكومة وزير المالية

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