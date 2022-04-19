الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز» تبرز إقرار مصر اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع دول الساحل الأفريقي

مكافحة الإرهاب
مكافحة الإرهاب

سلطت صحيفة "آراب نيوز"، الضوء على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية شاملة، عقدتها القاهرة مع دول الساحل الأفريقي لبناء استراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب. 

وأقر مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدت هذا الأسبوع، قرارا رئاسيا بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء شمالي أفريقيا الموقع في القاهرة في نوفمبر الماضي. 

- مصر تدعم الدول الإفريقية لتعزيز السلام ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدعم أشقائها من الدول الإفريقية لتعزيز السلام ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يؤكد على الدور المصري المحوري في محيطها القاري. 

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي أقرها البرلمان تتضمن إنشاء مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب. 

وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، في إطار الجهود المصرية لدعم الأشقاء الأفارقة. 

وتابعت أن بنود الاتفاقية توضح الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة. 

ويعتمد المركز على عدة قيم ومبادئ منها التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الأفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية. 

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