الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أظهرت بيانات شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا أنه من المتوقع تراجع كميات
الغاز التي سيتم نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد تراجع الطلب على الغاز قبل بدء موسم عطلة عيد الفصح. 

في الوقت نفسه استقرت تدفقات الغاز عبر خط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر
البلطيق.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة تشغيل شبكة أنابيب أوكرانيا فإن الطلب على الغاز الروسي اليوم يبلغ 55 مليون متر مكعب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي القول إن كميات الغاز التي يتم ضخها عبر أوكرانيا تتفق مع طلبيات العملاء.

وبحسب بيانات تشغيل خط نورد ستريم، فإن كميات الغاز التي تمر عبره استقرت عند مستوى 73 جيجاوات/ساعة صباح اليوم، وهو ما يقترب من كامل الطاقة التشغيلية للخط.

شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي أوكرانيا ​أوكرانيا​ اوروبا الغاز

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