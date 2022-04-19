استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 113 ألفا و547 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و 742 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 368 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 997 ألفا و766 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و560 حالة.



وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 613 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 198 الفا و 438 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و159 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و683 ألفا و211 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 59 ألفا و 976 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 686 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و882 ألفا و590 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و340 حالة.



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 3 آلاف و868 حالة إصابة و63 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و242 ألفا و37 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و652 وفاة.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 988 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 337 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و100 ألف و73 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و521 وفاة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1951 حالة وفاة، و253 ألفا و456 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 171 ألفا و46 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليونا و 715 ألفا و116 حالات إصابة.



وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 79 حالة وفاة، و18 ألفا و380 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 161 ألفا و766 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و730 ألفا و676 إصابة.



وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 34 وفاة و877 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و181 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و742 ألفًا و107 إصابات.