الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سها سعيد: مسلسل «الاختيار 3» يميل إلى توثيق اللحظة الفارقة في تاريخ مصر

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «فى لجنة الثقافة نرى ضرورة وجود استراتيجية ثقافية وتشمل كل مناحي الثقافة، وكذا ضرورة وجود رسالة يتم انتقاءها في كافة الأصعدة».

وأضافت «سعيد»، خلال الجلسة النقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022؟»، أنه تم تحقيق ذلك من خلال 4 أعمال ومنها يحي وكنوز، استطاعت أن تجذب المشاهد كان يتم مشاهدته خلال فترة وقت الفطار فى شهر رمضان، بالإضافة إلى وجود أعمال درامية، تعالج المشكلات الاجتماعية الحياتية.

وأشارت، إلى أن مسلسل الاختيار 3 يميل إلى توثيق اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، فترة شهدتها مصر واستخدام وثائق صوت وصورة.

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وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

وتدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من الدكتورة نيفين مسعد رئيس لجنة الثقافة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.

النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الثقافة والإعلام مجلس الشيوخ دراما رمضان 2022 مسلسل الاختيار 3

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