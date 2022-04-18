الاختيار 3 الحلقة 17| فلاش باك.. ظهور محمد مبروك الصندوق الأسود للإخوان

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار3-القرار"، ظهور الفنان إياد نصار، والذي جسد شخصية الشهيد محمد مبروك في الجزء الثاني من المسلسل، رفقة الضابط زكريا يونس، والذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز.

وتقابل الفنان كريم عبد العزيز –زكريا يونس-، مع الفنان إياد نصار –محمد مبروك- في أحد الكافيهات، ليدور الحديث بينهم عن وفاة اللواء علي الذي قررت الجماعة الإرهابية نقله إلى المنافذ بعدما كان في الأمن الوطني، فأصيب بحالة نفسية سيئة أدت لوفاته، ليسأل يونس: "حقه عند مين يا مبروك".

ليرد محمد مبروك عن جماعة الإخوان: "حقه هيجي من غير ما نعمل حاجة وبكرة أفكرك، عمالين يغلطوا غلطات الطماع المستعجل وكل شوية غلطاتهم بتزيد لحد ما وشهم الحقيقي هيبان عشان كده هم لا عايزينك ولا عايزيني ولا عايزين اللواء علي، عشان إحنا عارفينهم مش القناع اللي عايزينه".

ويكمل حديثه: "معتمدين على الأجيال الجديدة اللي متعرفهمش والناس الغلابة اللي بيدخلوا عليهم بالزيت والسكر والناس اللي بيضحكوا عليهم بالزيت والسكر، والدين وإحنا شعب متدين، إحنا لو قبضنا على الإخوان دول كلهم دلوقتي بعد 20 ولا 30 سنة الناس عقلها ومعرفوش يميزوا هيرجعوا تاني".

الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار3

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON Eفى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء