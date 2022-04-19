تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون 3 اختبارات بالمهام الأدائية.. اليوم

يؤدي اليوم الثلاثاء ما يقرب من 2.4 مليون تلميذ وتلميذة بالمدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، ثاني اختبارات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، في مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والمهارات المهنية.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات للطلاب حتى الأربعاء 20 أبريل الجاري، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

ويوم الأربعاء 20 أبريل سيؤدون الامتحان في مواد الرياضيات، وict، ودراسات اجتماعية.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن امتحان المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

وتلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أحد أولياء الأمور، عبر جروبات التعليم بتطبيق الواتساب، عن اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

جاء نص السؤال، إن "المدارس تتعامل مع المهام الأدائية على أنها اختبارات فردیة، ولیست جماعية وتوزع ورقة واحدة بمهمة واحدة لكل مدرسة ولا يختار الطالب المهمة التي يريدها".

من جهته عقب الدكتور طارق شوقي على السؤال، قائلا «إن مهمة التطویر شديدة الصعوبة لأننا نتعامل مع فهم كل الأطراف للهدف وفلسفة التعلم الجديد بما في ذلك المعلمين والموجهين وأولياء الأمور وهي مهمة شاقة».

وكرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نداءه لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي بترك أبنائهم الطلاب لإعداد المشروعات بمفردهم، قائلا: "أرجوكم اتركوا الأولاد يحاولون بمفردهم ونحن سنقبل عملهم ونرفض ما عدا ذلك لأنه تقييم وتعليم لهم وليس للآخرين".

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كتبت هذا التعليق منذ عامين كاملين، واليوم أكرر النداء بخصوص المهام الأدائية للرابع الابتدائي، واختص به بعض أولياء الأمور وبعض المعلمين كى يتحقق الهدف وهو تعلم أولادنا ولن يحدث التعلم طالما الهدف هو تظبيط الدرجات”.