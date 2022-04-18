بدء الجلسة النقاشية «الجمهورية الجديدة واستخدام القوى الناعمة بدراما رمضان 2022»

بدأت منذ قليل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022؟".

وتدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود بسيوني، مدير تحرير موقع مبتدأ وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإعلامية دينا عبدالكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام في رفع الوعي لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.

لمشاهدة الجلسة النقاشية

https://fb.watch/ctx8KYdLJG/