الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مشروع رواد 2030 يطلق الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة بمشاركة 10 شركات ناشئة من مختلف القطاعات والتخصصات بهدف توطيد العلاقات بين شباب الشركات الناشئة.


وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن أولى مباريات الدورة الرمضانية هذا العام قد انطلقت بين شركة "يلا فى السكة" وشركة "واليت "فى أحد الملاعب الخماسية.


وأشارت خليل، إلى أن النهائي من المقرر أن يتم الأحد القادم، مع اختيار أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل فريق تسليم الكأس للفريق الفائز. 


جدير بالذكر أن الدورة تأتي فى إطار حرص مشروع رواد 2030 على تقديم مبادرة متميزة كل رمضان لشباب الشركات الناشئة، مشيرة إلى تقديم المشروع خلال السنوات الماضية عددًا من المبادرات تضمنت «شركة x فزورة»، بهدف زيادة الوعى بالشركات الناشئة والخدمات والمنتجات التى تقدمها، بالإضافة إلى المسلسل الكرتونى "حلم آدم" الذى جسد قصة رائد أعمال من مجرد صاحب فكرة لصاحب شركة.


يشار إلى أن شركة "يلا فى السكة" هى شركة ناشئة للتسليم والخدمات اللوجستية، تسمح للشركات مثل محال السوبر ماركت والصيدليات ومؤسسات التجارة الإلكترونية بالبيع لعملائها عبر شركتها من المتاجر والمستودعات وسائقى التوصيل، وتتخذ شعارًا "اهتم بأعمالك وسيب علينا مسؤولية التوصيل"، كما تأتي شركة "واليت" كشركة ناشئة فى الشرق الاوسط تساعد فى إنشاء المواقع العربية على الإنترنت كما تساعد الأفراد والشركات على إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم فى أقل من 5 دقائق.

 

ويعد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحد المشروعات الهادفة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وتوفير فرص تأهيل وتبني مشروعاتهم بما يخدم توجهات وأولويات الدولة المصرية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. 

التخطيط رواد 2030 شركات ناشئة الدورة الرمضانية الدكتورة غادة خليل

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وائل لطفي

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