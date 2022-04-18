إدارة الطاقة الأمريكية: قرارات بايدن تساهم فى خفض أسعار النفط 4 دولارات

أكد مركز إدارة الطاقة الأمريكية أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة اقتربت من مستويات قياسية، ومع ذلك، قد يكون هناك تحسن مقبل مع انخفاض أسعار النفط، يمهد إلى أن أسعار الضخ يجب أن تنخفض إلى أقل من 4 دولارات للجالون في الأسابيع المقبلة، متوقعة أنه رغم وجود مخاطر بحدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط الروسية يعني أن مخاطر الإغاثة لن تدوم طويلاً.

وأوضح مركز إدارة الطاقة الأمريكية أنه إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار النفط هو إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا عن أكبر إطلاق للنفط في تاريخ الولايات المتحدة من المخزونات الاستراتيجية للبلاد، وتلاه إصدار أصغر، إلا أنه لا يزال هناك خط أكبر، لدي العديد من الدول الأوروبية بسبب أسعار النفط.

وأشار مركز إدارة الطاقة الأمريكية إلى أن إقرار بايدن بحقيقة صعبة وهي أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقود الأحفوري في هذا الوقت لتلبية احتياجات الطاقة الحالية في العالم، لكن بايدن أقر أيضًا بحقيقة أخرى صعبة وهي أن العالم بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر نحو مستقبل للطاقة النظيفة.

وأشار مركز إدارة الطاقة الأمريكية إلى أن هناك خطوتين في مسار الطاقة وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن للعالم من خلالها التغلب بنجاح على الأزمة الحالية مع روسيا وضمان مستقبل طاقة أنظف، وتتطلب تحقيق هذين الهدفين تشكيل تحالف يعمل على سد الانقسامات الحالية في النقاش حول الطاقة إضافة إلى الجمع بين علماء المناخ وعلماء البيئة وصقور الأمن القومي وصناعة النفط والغاز لدعم تلبية احتياجات الطاقة اليوم ولكن يقلل الطلب بشكل حاد للوقود الأحفوري.