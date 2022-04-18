الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اجتماع تنسيقي لإطلاق مشروع «معًا» لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقدت جمعية “صحبة الخير” اليوم الإثنين، لقاءًا تنسيقيًا لمشروع "معا" لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة الممول من هيئة باثفيندر والذي يهدف إلي تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة ورفع مستوى الوعي بها في مناطق  وطهطا وأخميم وطما ودار السلام بمحافظة سوهاج خلال فترة المشروع.

حضر الاجتماع  رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج وسحر شنيف رئيس مجلس ادارة الجمعية، والدكتورة رجاء حسين مدير المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج والدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بسوهاج وعدد من ممثلي الأزهر والجمعيات الخيرية.

وقالت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير، إن المشروع يهدف إلي تعزيز القدرات المؤسسية لـ5 جمعيات أهلية شريكة لديها عيادات لتنظيم الأسرة لحشد ودعم وتعبئة المجتمع تجاه قضية تنظيم الأسرة -وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة المقدمة منها وكذلك المقدمة من القطاع الخاص المتواجد بالمجتمعات المستهدفة.

ومن جانبه، قال الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، إن اللقاء يسهم  في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتنسيق الجهود وزيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة بين الأسر المتزوجة حديثا في الفئة العمرية من 19إلى 40 عامًا.

 

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