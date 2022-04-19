نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مزارات «آل البيت» (صور)

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارعى الاشراف والخليفة ضمن خطة إحياء مزارات ال البيت والمزارات التاريخية الاخرى.

حضر اللقاء الاستشاري المنفذ للمشروع وممثل شركة الفايد والمهندسة سارة محمد بالدعم الفني والمهندس احمد سعد وعدد من التنفيذين بحي الخليفة وذلك

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عرض تقديمي للتصور المقترح قيد التنفيذ حاليا لتطوير شارع الاشراف والموقف التنفيذي للأعمال التي تمت على ارض الواقع مع استعراض الوصف التفصيلي للاعمال والتي يتم انجازها بشارع الأشراف والذي يمتد من ميدان السيدة نفيسة حتى مقام ابن سيرين ويبلغ طوله حوالي 210 متر تقريبا ويحتوي على 27 واجهة الى جانب تطوير شارع الخليفة والذي يمتد من مقام ابن سيرين حتى سوق الخليفة ويبلغ طوله حوالي 380 متر ويحتوى على 48واجهة.

وتم عرض التصور المقترح لبوابة الدخول الرئيسية لبداية مسار الزيارة الى جانب تطوير ورفع كفاءة ودهان الواجهات السكنية و المحلات مع توحيد اللافتات والإعلانات المضيئة ذات الطابع التاريخي المميز ليعكس عراقة هذه الفترة التاريخية.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم انه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ودهانات لعدد من العقارات بشارع السيدة نفيسة بمدخل المسار و بشارع الأشراف مع تركيب احجار الهاشمة لإضفاء طابع جمالي وعمراني يماثل الحقبة الزمنية للأضرحة و المقامات بهدف إحياء القاهرة التاريخية وليصبح هذا الموقع مزارا سياحيا و دينيا من الطراز الاول .

واضافت نائب المحافظ انه جاري استكمال رفع كفاءة وتطوير الواجهات ورصف الارضيات بالبازلت الناعم وتحديث الاضاءة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لانقاذ المزارات الدينية والتاريخية والقاء الضوء على تاريخ وعراقة الاماكن الاثرية وعودتها الى مكانتها التي تستحقها باعتبارها اماكن ذات طابع روحاني لها مكانة عالية في نفوس المصريين .