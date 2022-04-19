الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مزارات «آل البيت» (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارعى الاشراف والخليفة ضمن خطة إحياء مزارات ال البيت والمزارات التاريخية الاخرى.

حضر اللقاء الاستشاري المنفذ للمشروع وممثل شركة الفايد والمهندسة سارة محمد بالدعم الفني والمهندس احمد سعد وعدد من التنفيذين بحي الخليفة وذلك 

IMG-20220418-WA0035

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عرض تقديمي للتصور المقترح قيد التنفيذ حاليا لتطوير شارع الاشراف والموقف التنفيذي للأعمال التي تمت على ارض الواقع  مع استعراض الوصف التفصيلي للاعمال والتي يتم انجازها بشارع الأشراف والذي يمتد من ميدان السيدة نفيسة حتى مقام ابن سيرين ويبلغ طوله حوالي 210 متر تقريبا ويحتوي على 27 واجهة الى جانب تطوير شارع الخليفة والذي يمتد من مقام ابن سيرين حتى سوق الخليفة ويبلغ طوله حوالي 380 متر ويحتوى على 48واجهة.

IMG-20220418-WA0036

وتم عرض التصور المقترح لبوابة الدخول الرئيسية لبداية مسار الزيارة الى جانب تطوير ورفع كفاءة ودهان الواجهات السكنية و المحلات مع توحيد اللافتات والإعلانات المضيئة ذات الطابع التاريخي المميز ليعكس عراقة هذه الفترة التاريخية.  

IMG-20220418-WA0037

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم انه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة ودهانات لعدد من العقارات بشارع السيدة نفيسة بمدخل المسار و بشارع الأشراف مع تركيب احجار الهاشمة لإضفاء طابع جمالي وعمراني يماثل الحقبة الزمنية للأضرحة و المقامات بهدف إحياء القاهرة التاريخية وليصبح هذا الموقع مزارا سياحيا و دينيا من الطراز الاول .

IMG-20220418-WA0038

واضافت نائب المحافظ انه جاري استكمال رفع كفاءة وتطوير الواجهات ورصف الارضيات بالبازلت الناعم وتحديث الاضاءة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لانقاذ المزارات الدينية والتاريخية والقاء الضوء على تاريخ وعراقة الاماكن الاثرية وعودتها الى مكانتها التي تستحقها باعتبارها اماكن ذات طابع روحاني لها مكانة عالية في نفوس المصريين .

مسار آل البيت مزارات ال البيت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

النيران تلتهم مخزن ورق خلف السراج مول بمدينة نصر

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

أول تعليق من وزير التعليم على شائعة إقالته من منصبه: «إثارة البلبلة قبل أي حدث»

ياسر برهامي يكشف لـ«الدستور» كواليس صدام الإخوان والسلفيين (حوار)

وزير البترول في عهد الإخوان لـ«الدستور»: منعت الشاطر من دخول الوزارة فترة تواجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل