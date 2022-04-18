الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيارة مفخخة تستهدف الجيش الليبى جنوب غرب البلاد

انفجار
انفجار

أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم، بانفجار سيارة مفخخة في نقطة تابعة للجيش الوطني الليبي بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت المصادر الليبية، أن هجوم بسيارة مفخخة استهدف معسكر لواء طارق بن زياد في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد، ما أسفر عن  سقوط 3 جرحى أحدهم في حالة حرجة، بحسب صحيفة "المرصد" الليبية.

وأظهرت المعلومات الأولية أن سيارة طراز "كيا" مطابقة للمستخدمة في تفجر سبها الأخير وقد تم تفجيرها عن بُعد.

يأتي هذا الهجوم عقب ساعات من تعرض دورية عسكرية في سبها للرماية من قبل مجهولين ما أدى لوفاة جندي وإصابة آخر. 

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالقيادة العامة للجيش الليبي، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا بطلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بناء على تداعيات البيان الصادر عن اللجنة والتي قررت فيها تعليق أعمالها إلى حين تنفيذ المطالب التي تخص الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

سيارة مفخخة أم الأرانب ليبيا لواء طارق بن زياد في سبها اللجنة العسكرية المشتركة

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