«أهمية التراث في المنتج الأدبي».. محاضرة بثقافة بني سويف

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تقديم فعالياتها الرمضانية بفرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث قدم قصر ثقافة ببا ثاني ليالي المقهى الثقافي والتي بدأت فعالياتها بمحاضرة بعنوان "أهمية التراث في المنتج الأدبي" ‏حاضرها شريف سيد صلاح.

وأوضح «صلاح»، أن التراث الشعبي ثروة كبيرة من القيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية، وهو علم يدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية لذا فإن الاهتمام به أصبح من الأمور الملحة، هذا بجانب أمسية شعرية للشعراء فتحية محمد، قصيدة قلب بلاستيك، جاسر جمال الدين، قصيدة بعنوان لو داخل قلبي، أعقبها فقرة المواهب نحت على الخشب للفنان أحمد احمد، وعزف منفرد قدمها محمد الدب، وفي الختام أُقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

كما نظم القصر محاضرة بعنوان "محو الأمية السبيل لبناء الشخصية"، ألقتها أرزاق أحمد وتناولت ظاهرة التسرب من التعليم والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم بشكل كبير في انتشارها.

بينما أقام الفرع ليلة رمضانية بالوحدة المحلية بدأت فقراتها بابتهالات دينية للشيخ عبد الله بدران، أعقبها محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد في رمضان"، حاضرها منصور النويري تحدث فيها عن التراث الخاص بشهر رمضان في مصر، والذي يختلف عن غيرها حيث يستقبله المصريون بطقوس كثيرة منها تعليق الزينة والمسحراتي ومدفع رمضان والفوانيس، بجانب أمسية شعرية للشاعرين جمال عبد العلي ومنصور النويري، مع عرض فني لفرقة كورال الأطفال ببني سويف بقيادة المايسترو سامح عبد العال، واختتمت الليلة بالمسحراتي للفنان محمد عبد السميع.

تستمر ورشة زخرفة للخط العربي، وورشة الحلي بالخرز لذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة كتاب شبه جزيرة سيناء تأليف ممدوح حامد عطية بقصر ثقافة بني سويف، مع مسابقة للمواهب في الإنشاد الديني بحضور لجنة التحكيم المايسترو محمد صلاح والمبتهل عادل حيدر.

قدمت مكتبة الحي الثاني شرق النيل ورشة فنية عن عيد تحرير سيناء، وبيت ثقافة أهناسيا الخضراء وورشة رسم عن فانوس رمضان، وناقشت مكتبة النادي الرياضي كتاب (وجها لوجه نهار وليل) إعداد دار الترجمة والنشر بلبنان، ناقش بيت ثقافة أهناسيا المدينة كتاب ميرامار للكاتب الكبير نجيب محفوظ.

فيما عقدت مكتبة دلاص لقاء حواري عن عيد تحرير سيناء، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء كاملة بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.