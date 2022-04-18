مكتوب عليا الحلقة 17.. أكرم حسني ينتقل بأسرته للعيش في فيلا جديدة

يبدأ «جلجل» أكرم حسني، مرحلة جديدة في حياته بعد الحصول على الأموال، إذ ينتقل إلى فيلا جديدة برفقة أسرته، ويشتري سيارة جديدة، ويبدأ ممارسة عمله في الشركة التي ورثها، ثم يجد أسرته يأكلون فول وطعمية كما كانوا في السابق فيسخر منهم، ثم يجد «روقه» تستيقظ من نومها، وتجلس مع والدة جلجل "حنان سليمان"، التي تفتح معها الحديث حول علاقتها بابنها.

ويحاول سيد "محمود السيسي" صديق جلجل فرض سيطرته على الشركة بعد تعينه مساعد لجلجل، ويصاحب الموظفين في حين يغضب بدوي مما يجري في الشركة، بعد أن فرض جلجل سيطرته كاملة على الموظفين ومجريات الأمور.

تفكر روقه في أزمتها مع جلجل الذي يظهر على يده كلمة (اوعى توقع) ثم تتصل به وتهدده مجددا، ينام جلجل ثم يستيقظ في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (الحق) فيحاول أن يفسر الأمر، فيخرج إلى حديقة الفيلا ليجد شقيقته "جيجي" هلا رشدي، وخطيبها "علاء" محمد طعيمة، في خناقة كبيرة بسبب مطالبها الكثيرة جدا منه، ثم يطلب منه صديقة سيد أن يرفع له راتبه من 350 جنيه، فيوافق جلجل ويبلغه أن راتبه سيصبح 7 آلاف جنيه.

وتنتهى الحلقة بمفاجأة عندما تذهب روقه إلى سلمى في منزلها، فما الذي سيحدث في الحلقة المقبلة؟.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.