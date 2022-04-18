الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مكتوب عليا الحلقة 17.. أكرم حسني ينتقل بأسرته للعيش في فيلا جديدة

مكتوب عليا
مكتوب عليا

يبدأ «جلجل» أكرم حسني، مرحلة جديدة في حياته بعد الحصول على الأموال، إذ ينتقل إلى فيلا جديدة برفقة أسرته، ويشتري سيارة جديدة، ويبدأ ممارسة عمله في الشركة التي ورثها، ثم يجد أسرته يأكلون فول وطعمية كما كانوا في السابق فيسخر منهم، ثم يجد «روقه» تستيقظ من نومها، وتجلس مع والدة جلجل "حنان سليمان"، التي تفتح معها الحديث حول علاقتها بابنها.

ويحاول سيد "محمود السيسي" صديق جلجل فرض سيطرته على الشركة بعد تعينه مساعد لجلجل، ويصاحب الموظفين في حين يغضب بدوي مما يجري في الشركة، بعد أن فرض جلجل سيطرته كاملة على الموظفين ومجريات الأمور.

تفكر روقه في أزمتها مع جلجل الذي يظهر على يده كلمة (اوعى توقع) ثم تتصل به وتهدده مجددا، ينام جلجل ثم يستيقظ في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (الحق) فيحاول أن يفسر الأمر، فيخرج إلى حديقة الفيلا ليجد شقيقته "جيجي" هلا رشدي، وخطيبها "علاء" محمد طعيمة، في خناقة كبيرة بسبب مطالبها الكثيرة جدا منه، ثم يطلب منه صديقة سيد أن يرفع له راتبه من 350 جنيه، فيوافق جلجل ويبلغه أن راتبه سيصبح 7 آلاف جنيه.

وتنتهى الحلقة بمفاجأة عندما تذهب روقه إلى سلمى في منزلها، فما الذي سيحدث في الحلقة المقبلة؟.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مرحلة جديدة حنان سليمان فول وطعمية هلا رشدي محمود السيسي مكتوب عليا أكرم حسني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وشاية الإخوان بحلفائهم على كنبة الاعتراف!

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

وزير الخارجية يناقش مجالات التعاون مع نظيره الإسبانى (فيديو)

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

مدّعى النبوة على الحصان فى الإسماعيلية «مدمن مخدرات»

علي جمعة: التعصب الكروي مقيت لا يحبه الله ورسوله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟