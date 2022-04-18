الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجنرال مانوج باندى رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الهندى

مانوج باندي
مانوج باندي

قررت الحكومة الهندية تعيين الجنرال، مانوج باندي، رئيسًا جديدًا لأركان الجيش خلفًا للجنرال، منوج مكند نروني، الذي من المقرر أن يكمل مدة ولايته نهاية الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية- في منشور على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين- إن الجنرال باندي- الذي يعمل حاليًا نائب رئيس أركان الجيش الهندي- سيتولى منصبه الجديد اعتبارًا من بعد ظهر يوم الـ 30 من شهر أبريل الجاري.

ويعد الجنرال باندي، هو أول ضابط من سلاح المهندسين يصبح رئيس أركان الجيش الهندي.

نيودلهي أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي الهند

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وائل لطفي

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