خلع فى كتف محمود حجازى.. هل تتأثر أعماله الرمضانية؟

أعلن الفنان محمود حجازي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خضوعه لعملية جراحية اليوم لتعرضه لخلع بالكتف.

وكتب حجازي عبر حسابه في فيسبوك: "الحمد لله عملت عملية النهاردة، كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور بيه وماعنديش إجازة ولسه بصور بس الحمد لله على كل شيء. العملية نجحت وهخرج النهارده وهكمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله استكمالا للانتهاء من الأعمال الرمضانية، ويا رب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا، شكرا أستاذ دكتور محمد طه الشيوي".

يشارك محمود حجازي في مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، ويعرض على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.